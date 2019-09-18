YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini açıkladı
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kuruluna 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu. YSK yenilenen seçimin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.
YSK, MALİYET SORUSUNA CEVAP VERDİ
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'na 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu. Öztürk'ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi'nin verdiği yanıtta, "23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir" denildi
İSTANBUL SEÇİMİ NEDEN YENİLENMİŞTİ?
AK Parti, İstanbul seçimlerinde sandık kurullarının hazırladığı 31 bin 280 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlüklere dikkat çekerek seçimlerin yenilenmesini istemişti. Buna göre kullanılan oyların 5 bin 388'inin mühürsüz, 694'ünün imzasız, 214'ünün boş, 498'inde rakam belirtilmemiş, bin 135'inde ise sayı eksikliği olduğu tespit edildiği vurgulanmıştı. YSK'da AK Parti'nin olağanüstü itirazı sonucu İBB seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilmişti.
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