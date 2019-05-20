YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı. Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak.

SEÇİMLERİN İPTALİ 2 GEREKÇEYE DAYANDIRILDI

Kurul, iki hafta önce, 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101'inin ise imzasız olması.

GEREKÇELİ KARAR ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.

3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre YSK gerekçeli karar çalışmalarında sona geldi.

YSK ayrıca, iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.