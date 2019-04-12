YSK, son sözü söyledi! Kritik ilçede seçimler yenilenecek

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Yüksel Kepenek'in resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP Adayı Yüksel Kepenek'in 8 oy fazla alması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.

FARK 1'E DÜŞMÜŞTÜ

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine ise 13 sandıkta geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek'e 9 bin 391, Devecioğlu'na ise 9 bin 390 oy çıkmış, bu sonuçla Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamlamıştı.

SEÇİM YENİLENECEK

YSK, AK Parti'nin itirazıyla kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Honaz'da seçimi iptal etti. Seçim tekrarı 2 Haziran 2019'da yapılacak.