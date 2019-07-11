YSK, resmi seçim sonuçlarını açıkladı! İşte rakamlar

YSK, 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi ile 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi'ne ilişkin resmi sonuçları duyurdu.

YSK, resmi seçim sonuçlarını açıkladı! İşte rakamlar
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi ile 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi'ne ilişkin resmi sonuçları duyurdu. Buna göre 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimindeki geçerli oy sayısı 8 milyon 746 bin 566 olarak belirlendi. Kullanılan oyların 4 milyon 742 bin 82'sini alan CHP yüzde 54,22'lik oranla en çok oy alan parti oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi ile 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi toplu sonucunun yayımlanmasına karar verildiği belirtildi.

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