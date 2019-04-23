YSK'nın İstanbul toplantısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama!

ÖZEL, YSK'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünyapılan toplantıda İstanbul seçimiyle ilgili itiraz dilekçelerinin ele alındığını, daha sonra kendisine söz verildiğini ifade etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren bir sunum yaptığını aktaran Özel, şunlarısöyledi:

"KURUL ÜYELERİNİN SORULARI OLDU ONLARI DA CEVAPLADIK"

"Sunumun içeriği dilekçemizin kısa bir özetiydi. Olaylar, iddialar,ayrıca dilekçe ekindeki tüm belge ve bilgileri tek tek kurul üyelerinegöstererek, klasörler içinde, içi boş deliller, evraklar olmadığını, sonuca nedenli etkili belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Bunların görsellerinide sunarak bir sunum yaptım. Kurul üyelerimizin arada soruları oldu, onları dacevapladık. Bu süreçle ilgili daha farklı hukuki görüşler elimizde vardı. Onlarıda Kurul üyeleriyle paylaşma imkanı oldu." Özel, kendi sunumumun tamamlanmasının ardından diğer partilerintemsilcilerine de cevap hakkı verildiğine işaret ederek, ardından Kurulüyelerinin bir değerlendirme yapması için toplantının yarına bırakıldığını kaydetti. İddialarının tamamının sağlam olduğuna dikkati çeken Özel, "Belgeninbilginin havada uçuştuğu bir şey yok. Tamamen sağlam." dedi.

"2014'TEKİ ANKARA SEÇİMİYLE MUKAYESE ETMEMEK GEREKİR"

Recep Özel, CHP'nin 2014'teki yerel seçimde Ankara seçimiyle ilgili Kurul önüne getirdiği 10 iddia ile kendi iddialarının örtüşmediğini vurgulayarak,şöyle devam etti:

"Bunu 2014'teki Ankara seçimiyle mukayese etmemek gerekir. Oradakiiptal taleplerle bizim taleplerimiz tamamen farklı. Burada sayı, rakam, isimveriyoruz. Şu kadar kısıtlı, ölü seçmen diyoruz. Sandık numaralarına kadar tamliste halinde veriyoruz. Bugüne kadar YSK'ye verilmiş en kapsamlı dosyayı verdik.Bizim belgelerimiz, delillerimiz sağlam. Kurul üyelerine bugün bunu anlatmaimkanımız oldu. Her iddiamızı Kurul üyeleri tartıştığı zaman tekrar hatırlatma,yeni beyanlarda bulunma imkanımız da olacak."

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, bundan sonraki sürecin sorulması üzerineşu yanıtı verdi:

"Kurul üyelerimiz bundan sonra ara kararlar kurarak, bizim talepettiğimiz bilgileri belgeleri ilçe seçim kurullarından gerekirse savcılıktan,memur olup olmadıkları konusunda Devlet Personel Başkanlığından isteyebilecek,her yerden istenecek. Çünkü delillerimizi gösterdik, adresini de gösterdik,delillerin adreslerinden istenmesi noktasında ara kararları sırasıyla vermesigerekecek, öyle bir süreci yaşayacağız."

KHK'LI SEÇMENLER

KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundabaşvuruyla ilgili bir soru üzerine de Özel, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümlerive Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 8. maddesinin çok açık olduğunu, maddede,"Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçmen olamaz" denildiğini hatırlattı.

Recep Özel, "Bunların da kamu hizmetinden yasaklı olduğu Danıştaykararıyla da sabit olduğuna göre, bir kanun hükmü var, bir de Danıştay kararıvar. İkisini örtüştürmeleri gerekir. Bu konuda takdir YSK üyelerimizin." diyekonuştu.

"Bu istemin kabul edilmesi halinde, bunun Türkiye geneline yansıması gerekmiyor mu?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Seçimin yenilenmesi kararı verilen yerlerde mesela Keskin'de kısıtlıseçmen oy kullandığı için bu karar verildi. Diğer yerlerde de kısıtlı seçmenlerbelki oy kullandı ama bu seçimin iptali muhtarlık seçiminin iptalini getirdi mi?Başa baş çıkan sonuçlar da olmuştur. Bir seçim türü kesinleştikten sonra artık oseçim türüne geri dönülerek 'vay burada da bu var' denmez. Kesinleşmiş seçimtürleriyle ilgili farklı bir durum ortaya çıkmaz."

Recep Özel, Kurul'da yarından itibaren önce AK Parti'nin ardından daMHP'nin itirazının görüşüleceğini, İstanbul'dan iki bağımsız adayın da iptalleilgili başvuruları bulunduğunu, bunların da sonraki sıraya alındığını bildirdi.