YSK'nın İstanbul kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BUNA YORUM YAPAMAM"

YSK'nın İstanbul için verdiği ara karar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." dedi.

AK PARTİ'NİN KHK İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarına ilişkin ikinci gün mesaisinde önemli kararlara imza attı. YSK, AK Parti'nin KHK ile görevlerinden ihraç edilen isimlerin seçimde oy kullanamayacağına dair itirazını reddetti. Yani YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine karar verdi. YSK, AK Parti'nin kısıtlı seçmen ile kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılması hususunu ise kabul etti. Bu yönde ara karar verildi. Bu karar ile usulsüz seçmen kaydı yapıldığı iddia edilen yaklaşık 41 bin 132 seçmenin durumu araştırılacak.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"BİRİLERİ İSTEDİ DİYE KABİNE'DE REVİZYON OLMAZ"

"Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok."

"TÜRKİYE İTTİFAKI DA CUMHUR İTTİFAKI'NIN FARKLI BİR VERSİYONUDUR"

"Bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Benim Türkiye İttifakı ile ilgili kastım, cumhurdan kastımız nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şuanda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız ama, 82 milyonun biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak topluyoruz. Kastımız budur"

"TRUMP'LA BUGÜNLERDE GÖRÜŞMEMİZ OLABİLİR"

Trump ile görüşme olacak mı sorusuna ise Erdoğan, "bugünlerde görüşmemiz olabilir" diye konuştu.