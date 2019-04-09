YSK'nin İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir hamle daha geldi

YSK'nın İstanbul kararı sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi

YSK'nin İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir hamle daha geldi
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti. Kararın ardından sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi.

YSK İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YÖNTEMİ KULLANILACAK

Kararın ardından Twitter'dan açıklama yapan Ali İhsan Yavuz, "Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir" şeklinde YSK kararına tepki göstererek olağanüstü itiraz yöntemini kullanacaklarını duyurdu.

Yavuz'un açıklaması şu şekilde:
Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 09:25
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