YSK'nın İstanbul kararı haftaya kalabilir

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul’da seçimlerinin yenilenmesine dair AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarına dair mesaisi sürüyor. İstanbul İlçe Seçim Kurulları usulsüz seçmen ve sandık kurulu teşkillerine dair iddialara ilişkin incelemelerini bu hafta tamamlaması bekleniyor. Şu ana kadar 19 ilçe seçim kurulunun araştırmaları tamamlayarak, raporlaştırıp YSK’ya gönderdiği öğrenildi. Diğer kurulların ise araştırmalara devam ettiği, bazılarının YSK tarafından daha önce verilen 5 günlük süreyi aşabileceği öğrenildi. YSK tüm bu kurullardan gelen raporlar doğrultusunda İstanbul için nihai kararını vermek üzere toplanacak. Bu toplantının en iyimser cuma ve cumartesi günleri yapılabileceği aksi bir durumda ise önümüzdeki haftaya sarkabileceği kaydediliyor. AK Parti İstanbul geneli ve Büyükçekmece’de, MHP ise İstanbul geneli ve Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesini istedi. Her iki parti de buna dair gerekçeleri içeren itiraz dilekçelerini YSK’ya sundu.

ARA KARAR VERİLDİ

YSK ilk olarak AK Parti’nin İstanbul geneline ilişkin itirazını gündemine aldı. Ve AK Parti’nin itiraz dilekçesinde yer alan bazı hususların araştırılması için ara kararlara imza attı. AK Parti’nin kanun hükmünde kararname ile oy kullananlara dair araştırma yapılması talebini “KHK’lıların oy kullanma hakkı vardır” diyerek, kabul etmeyen YSK, 8 temel iddianın ise İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nca araştırılmasına karar verdi.

NELER ARAŞTIRILIYOR?

YSK tarafından ilçe seçim kurullarınca incelenmesine karar verilen ve toplamda 46 bin 477 seçmene denk gelen hususlardan bazıları şöyle: