YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptal gerekçesini açıkladı. İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de “YSK Gerekçeli kararını açıkladı; Çalma, Çalıntı, Hırsızlık yok…” şeklinde paylaşım yaptı.
YSK'nın gerekçeli kararına İyi Parti'den ilk tepki
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararının hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "YSK gerekçeli kararını açıkladı. Çalma, çalıntı, hırsızlık yok" dedi.