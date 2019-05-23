YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

YÜKSEK Seçim Kurulu, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararıyla ilgili "Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesi'nce Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, Gamze Taşcıer ve Yıldırım Kaya eşlik etti. Ayrıca iftara çok sayıda vatandaşta katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, iftardan sonra yaptığı konuşmada ramazan sofralarında, siyasi konuşma yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Çünkü pek çok vatandaşımız var. Her vatandaşımızın kendi siyasi görüşü var ve ben herkesin siyasi görüşüne saygı duyan bir insanım. Asıl ihtiyaç duyulan şey, adalettir" ifadelerini kullandı.

"HERKESE EŞİT DAVRANACAKSINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Birbirimizi seveceğiz, kabahatlerimiz varsa kabahatlerimizi açmayacağız, afişe etmeyeceğiz, olabildiğince kapatacağız. Birimizin hatası varsa, hatamızı düzeltmeye çalışacağız. Belediye başkanlarımız göreve başladığında ben onlara, 'Herkese eşit davranacaksınız, ayrım yapmayacaksınız, bir vatandaşın derdi varsa, belediye başkanı olarak o dertle ilgileneceksiniz, kul hakkı yemeyeceksiniz, harcadığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz' dedim. Adalet kadar güzel bir kavram yoktur. Devletin ve insanlığın temeli adalettir. Eğer bir insan adilse, herkes o insana saygı gösterir. Adalet saygının da temelidir. Adalet insan olmanın, hukuk devletinin temelidir. Adalet bu açıdan çok soylu bir kavramdır. Adaletli davranacak olanlar en başta yöneticilerdir. Yöneticiler, insanlar arasında ayrım yapmamalıdırlar."

"BİR ŞEY SÖYLEMEM ŞU AŞAMADA DOĞRU OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, salondan ayrılırken gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ile ilgili YSK'nın 'Gerekçeli kararı' hakkında sorulan sorular üzerine şöyle konuştu:

"Şimdi genel merkeze gidiyoruz, Faik beyle görüştük. Faik bey zaten bir basın toplantısı yapacak. Konuyu, kamuoyuyla paylaşacak. Bende şimdi genel merkeze gidiyorum, orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz."