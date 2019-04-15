YSK Maltepe'deki sayım hakkında son kararını verdi

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmiş ve söz konusu seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını istemişti. CHP'nin itirazını görüşen YSK, Maltepe 1 ve 2. ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımına devam edilmesine, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verildi. Kurul'un, 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle bu kararı aldığı, Maltepe ilçe seçim kurullarına, sayımın hızlı yapılabilmesi için yeni terminal kurulması yetkisi de verdiği öğrenildi. Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkaraş da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "YSK Maltepe'de şu ana kadar sayılan sandıkların geçerli sayılmasına karar verdi" dedi. ​Maltepe'de tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Oyların büyük bölümü sayıldığında, sayımı yapan ek kurullar iptal edilmiş, saydıkları oyların da yeniden sayılmasına karar verilmişti. CHP, bu karara karşı YSK’ya gitmişti.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 16:21