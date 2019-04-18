YSK, kesin karar için toplanıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP tarafından İstanbul’da seçimlerin tekrar edilmesi için yapılan olağanüstü itirazları görüşecek. 2 ila 4 gün sürmesi beklenen toplantının sonunda İstanbul için nihai karar verilecek.

YSK, kesin karar için toplanıyor
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YSK'nın İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile beraber AKP'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları bugün görüşmeye başlaması bekleniyor. YSK'nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul itirazı için YSK'ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

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