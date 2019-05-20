YSK, İstanbul için gerekçeli kararını açıklayacak

YSK'nın iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor.

YSK, İstanbul için gerekçeli kararını açıklayacak
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YÜKSEK Seçim Kurulu'nun bugün toplanarak gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. YSK gerekçeli karar çalışmalarında sona geldi. Kurul, iki hafta önce 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırılmıştı: İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması. İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22. maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtilmişti. 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edilmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

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