YSK için büyük iddia: 6'ya 5 karar verecek

YENİÇAĞ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü "YSK 6'ya 5 karar verecek" başlıklı yazısında Ankara kulislerinde konuşulan bazı iddiaları yazdı.

Uğuroğlu yazısında YSK'nin 5 üyesinin İstanbul seçiminin iptal edilmesi gerektiğini, 5 üyesinin ise karşı çıktığı ve iptal edilmemesi gerektiğini vurguladıkları, Başkan Sadi Güven'in ise, "Üzerimde büyük siyasi baskı oluşturuluyor" dediğini belirtti.

İşte Uğuroğlu'nun yazısı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) karar aşamasında iken başkent siyasi kulislerinde bazı iddialar kafaları karıştırıyor.

Nedir bu iddialar diyecek olursanız sıralayayım…

- YSK'nın bazı üyelerinin saraya davet edildiği,

- Ankara'ya yakın bir ilçedeki kamu lokalinde YSK'nın 2 üyesinin cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarından ikisi ile buluşması,

- YSK'nın 5 üyesinin İstanbul seçiminin iptal edilmesi gerektiğini, 5 üyesinin ise karşı çıktığı ve iptal edilmemesi gerektiğini vurguladıkları, Başkan Sadi Güven'in ise, "üzerimde büyük siyasi baskı oluşturuluyor" dediği,

- YSK'nın 6'ya 5 seçimin yenilenmesi veya yenilenmemesi kararı vereceği iddiaları siyasi kulislerde konuşuluyor.

Bu iddialardan anlaşılıyor ki kilit oy Başkan Güven'den gelecek…AKP'nin YSK'ya yaptığı itirazları için 23 Nisan'da verilen ara karar ile ilçe seçim kurullarından istenilen bilgiler için verilen dün saat 17.00 itibarı ile doldu.

39 ilçeden gelecek belgeler gerek YSK üyeleri tarafından gerekse partilerin YSK'daki temsilcileri tarafından tek tek incelenecek.

AKP'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel, "Sürenin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul'da 39 ilçe seçim kurulunda bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra dosyanın kapağı açılır, içindeki bilgi ve belgelerle ilgili bizim incelememiz olacak, kurul üyelerinin incelemesi olacak, nihayetinde tekrar müzakere olacak ve nihayetinde karar verilecek" dedi.

Bu açıklamayı sorduğum CHP'nin YSK'daki temsilcisi Hadimi Yakupoğlu şu yanıtı verdi:

"Atakum ilçesi ile ilgili YSK'nın 438 sayılı ve 10 Mayıs 2018 tarihli kararı, Şehitkamil ilçesi ile ilgili 717 sayılı ve 5 Şubat 2019 tarihli YSK kararı, Pasinler ilçesi ile ilgili YSK'nın 14 Nisan 2019 ve 2760 sayılı kararı ve İyi Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır'ın itirazına karşın YSK'nın 3469 sayılı ve 20 Nisan 2019 tarihli kararı vardır.Bu üç karar ile birlikte Bursa Mustafakemalpaşa kararını birlikte okuduğumuzda, AK Parti'nin sadece ve sadece yeniden ve yeniden bir mağdur olma çabası için elinden gelebilecek tüm kamu güç ve imkanlarını kullandığını görüyorum. Ama lütfen unutmayın; Bahar Geldi..!"Yakupoğlu her ne kadar hukuken AKP'nin itirazlarını ortadan kaldıracak YSK karar örneklerini net bir şekilde ortaya koyuyorsa da iddialar kulislerde kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor.

YSK'nın müzakereleri bu hafta sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

YSK Başkanı Sadi Güven'in AKP Balıkesir heyeti ile görüşmesi ise, "Başkan İstanbul seçiminin iptalinin mesajını bu fotoğraf ile verdi" şeklinde yorumlanıyor.Bu iddialardan hangisi ağırlıklı diye soracak olursanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmeyeceği görüşünün ağır bastığını söyleyebilirim.Bu iddiayı öne sürenlerin gerekçelerini de şöyle sıralayabilirim.

- Recep Tayyip Erdoğan seçimin yenilenmesi kararı alınırsa ekonomik krizin ağırlaşacağını, döviz kurlarının tutulamayacağını bilecek keder deneyimli siyasetçidir.

- Seçim yenilendiği takdirde Ekrem İmamoğlu'nun en az % 2-3 puan farkla seçimi kazanacağını anketler ortaya koyuyor ki bu anketler Erdoğan tarafından dikkatle izleniyor.

- Binali Yıldırım'ın, "Seçim yenilenirse ben yokum" mesajı verdiği ve bu nedenle de Kızılcahamam kampına davet edilmediği.Tabii bir de seçimin iptal edileceği gibi bir ihtimal de var ki bu iddiayı öne sürenler de gerekçelerini şöyle sıralıyorlar.- Seçim yenilenirse AKP'nin kazanma şansı vardır.- Binali Yıldırım aday olmazsa AKP'nin kazanma şansı artar.- Ekonomik kriz zaten yaşandı, bundan kötüsü olamaz…Başkent siyasi kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin yenilenip yenilenmemesi konusunda işte bu gelişmeler yaşanıyor.YSK kararını verdikten sonra da çıkan sonucun uzun süre tartışılacağını söylemek mümkün.Gün ola harman ola, demokrasi hakim ola…