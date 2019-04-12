YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
AK Parti Mardin İl Örgütü, "Ahmet Türk'e mazbata verilmesin" başvurusunda, HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk'ün "KHK ile görevinden alındığını" yazdı. AK Parti Mardin İl Örgütü, mazbatanın ikinci en fazla oyu alana yani yüzde 38,53 oy alan AK Parti'nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman'a verilmesini istemişti.
YSK, HDP'den belediye başkanı seçilen Ahmet Türk için kararını verdi!
Son dakika! YSK, HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesini kararlaştırdı.
YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.
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