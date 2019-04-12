YSK'dan mazbatalarla ilgili yeni karar

YSK, KHK'lı il genel meclis üyeleri ve meclis üyesi seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini kararlaştırdı. YSK, seçilen adaylar yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceğine karar verdi.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ İÇİN KARAR VERİLDİ

YSK aynı kapsamda belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliğine seçilen kişilere mazbata verilip verilmeyeceğini, verilmeyecek ise bu kapsamdaki kişilerin yerine hangi partinin hangi adayın seçilmiş sayılacağı ve mazbataların kime verileceği hususunu da karara bağladı.

AYNI PARTİNİN ADAYINA VERİLECEK

Karara göre YSK KHK'lı Meclis üyesi ve il genel meclisi üyeliğine seçilenlere mazbata verilmeyeceği, ilgili kanun gereğince aynı parti listesinde bulunan ve mazbata verilmeyecek kişilerden sonra gelen üyesine mazbata verileceğine karar verdi.