YSK'dan Maltepe'deki oy sayımına ilişkin yeni karar!

YÜKSEK Seçim Kurulunun aldığı karara göre; Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye toplanıp karar verecek. Hakim tek başına karar alamayacak. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, terminal sayısının artırılması kararını toplanarak alacak. İlçe seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor.

YSK, MALTEPE SEÇİMLERİYLE İLGİLİ KARAR YAYIMLADI

YSK Maltepe seçimleriyle ilişkin olarak aldığı aldığı karar yayımlandı. Kararda özetle şu ifadeler yer aldı; YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğuna, aksi takdirde seçim suçu oluşturulacağının bilinmesi gerektiğine, seçim işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğine ve ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılıp, bu işlemlerin tekrarının gerekmediğine karar verildi.

"SEÇİM KURULLARININ SAYIMI İVEDİLİKLE TAMAMLAMASI GEREKİYOR"

Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı, "Terminallerin artırılmasına ben mi karar vereceğim, yoksa kurul mu?" diye sordu. Yüksek Seçim Kurulu ise "Kendi başına değil ilçe seçim kurulunu toplayıp bu kararı almalısın" diye yanıt verdi.

Bu duruma göre Maltepe Seçim Kurulu, yeni terminal kurulmasına dair kararı kurul halinde toplanarak alacak. Bir diğer ifadeyle 7 üye ile toplanıp karar verecek. Bu doğrultuda hakim tek başına karar veremeyecek.

YSK açıklamasında "Seçim kurullarınca sayımı ivedilikle tamamlanması gerekiyor" dendi.



OY SAYIMINA SABAH DEVAM EDİLECEK

Maltepe'de oy satımına sabah devam edilmek üzere ara verildi. Sandık kurulu sayısının artırılmasına dair karar yarın sabah verilecek. Kalan sandık sayısı 131.