YSK'dan karar: Seçimlerin yenileneceği yerlerde mazbatalar iptal

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Seçimin iptal edildiği yerlerden olan Keskin'de YSK, İYİ Partili Necati Alsancak'a verilen mazbatının geri alınmasına karar verdi. Kararın seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacağı belirtildi. Olağanüstü itirazlar sürecinde YSK’nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği merkezlerde, seçim yarışını önde bitiren isimlerin mazbataları iptal edilecek. Bu isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. Keskin'de İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı. AK Parti, seçimin iptali için YSK'ya başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti. Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.