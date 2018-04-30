YSK Başkanı sert çıktı: Müşahitlerinizi gönderin, sahte oy yok!

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven, seçim başlamadan seçim güvenliğini tartışmanın doğru olmadığını söyledi.
"EĞİTİM VERECEĞİZ"
Muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine de yanıt veren Güven "Seçim güvenliğiyle ilgili tedbirlerimizi aldık. En büyük görev siyasi partilere düşüyor. Halk eğitimlerde partilerin sandıklarda görevlendireceği üyelere eğitim vereceğiz. Üyelerini göndersinler, eğitim verelim" dedi.
"SAHTE YOK YOK"
Seçimde partilerin sandıklara müşahitlerini eksiksiz göndermesini isteyen Güven "Sahte oy yok, sahte pusula yok" ifadelerini kullandı.
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