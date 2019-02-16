YSK Başkanı'ndan flaş açıklama! Sandık tutanakları...

YSK Başkanı Sadi Güven,vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını, bu sandığın ilçe ve il birleştirmesini Türkiye geneline kadar YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar" dedi

YSK Başkanı'ndan flaş açıklama! Sandık tutanakları...
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı  Sadi Güven,  yerel seçim yaklaşırken sandık tutukanakları oy pusulaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.  Seçim iş ve işlemlerini yürütmek üzere 16 Şubat 1950 tarihli  Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile kurulan YSK'nin bugün 69. yaşını kutladığını  anımsatan Güven, kurumun 69 yıldır seçimlerin düzen içinde yapılması amacıyla  çalıştığını kaydetti. Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön  hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen  sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.  Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin  904'ünün erkek olduğunu ifade eden Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacakların  sayısının da 1 milyon 156 olduğunu kaydetti.Güven, cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44  milyon 212 bin 704 seçmenin, 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin  77 seçmenin, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.
 
Kaydı dondurulan seçmen sayısı
 
Yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı  belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu hatırlatan Güven, bu durumda  olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.
 
Seçim güvenliği için ıslak imzalı tutanakların kontrolü
 
 Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle  ilgili görev verdiğini söyleyen Güven, seçim güvenliğinde ise en önemli konunun,  oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların eş zamanlı olarak YSK'nin  internet sitesinde görüntülenebilmesi olduğunu vurguladı. "Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler." diyen  Güven, partilerin sandığa sahip çıkmasını istedi. Sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son  milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi parti temsilcisinin görev  aldığını anımsatan Güven, vatandaşların oylarını kullandıkları sandıkta seçim  sonunda tutulan sayım döküm cetvelinin, kare kodlu olarak ilçe seçim kurulu  tarafından tarandıktan sonra ilçe birleştirme tutanaklarıyla siyasi partilerle eş  zamanlı olarak YSK'ye gönderildiğini anlattı.
 
Seçim güvenliği açısından ayrıca, seçimlerdeki tüm sandıkların siyasi  partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanaklarının, YSK'nin internet  sitesinden görülebildiğini ifade eden Güven, bunu 2014'teki mahalli idareler  seçiminden bugüne kadar uyguladıklarını aktardı. Vatandaşların daha kolay erişebilmesi için sistemi daha da  basitleştirdiklerini kaydeden Güven, bu ıslak imzalı tutanakların, PDF resim  formatında, yani değiştirilmesi mümkün bulunmayan belgeler olduğunu vurguladı.
 
 Bu belgelerin değiştirildiği yönünde bugüne kadar hiçbir itirazın  gelmediğini belirten Güven, "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın  tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar bizim  sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes  kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes  kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar.  YSK bu tutanakları alt alta koyarak açıklıyor." diye konuştu.
Seçmenlerin, YSK'nin internet sitesinde TC kimlik numaralarını  girerek, kayıtlı oldukları sandıklara ait seçim sonuçlarını çok rahatlıkla  görüntüleyebileceklerini söyleyen Güven, bu sorgulamanın, seçim türüne göre,  yerleşim bilgileri ve seçim adı girilerek de yapılacağını kaydetti.

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