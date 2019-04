YSK Başkanı Güven’in vurgusu çok anlamlı!

SEÇİMLERDE herkesin gözlerini çevirdiği YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarına ilişikin Hürriyet gazetesi Yazarı Fatih Çekirg'e YSK Başkanı Güven’in şu vurgusu çok anlamlıdır' başlıklı yazı kaleme aldı. İşte siyasi partilere vurgu yapılan o yazı...

Birisi:

“Biz şu ilçede şu kadar daha oy aldık. Rakibin oyu eksildi.”

Diğeri:

“Hayır, öyle değil. Bizim adayın oyları yükseldi.”

16 milyon seçmeni olan İstanbul üzerinde neredeyse bir “algı savaşı” yaşanıyor.

Oysa AA’nın gece hiçbir açıklama yapmadan yayın durdurmasının ötesinde her şey kuralına göre gidiyor.

İtirazlar var.

Bazı oylar yeniden sayılıyor.

Bu işlem hukukun içinde mi?

Evet...

Peki nedir bu “algı savaşı”?

Sonuç olarak kim daha yüksek tondan bağırırsa, zaten verilmiş oylar değişip ona kaymayacak.

Sayım herkesin gözü önünde yapılıyor.

İşte o nedenle Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven’in şu sözleri çok önemlidir:

“Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK’nın görevi başladı. YSK olarak, 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikâyetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyoruz. Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar.”

Başkan Güven’in açıklamasında çok önemli bir detay var...

Dikkat ederseniz, diyor ki:

“Tüm toplantılarımızda siyasi parti temsilcileri kendi görüşleriyle kurula ‘katkı’ veriyorlar.”

Arkadaşlar, bu “katkı” ifadesi çok değerlidir.

Ve şu anlama gelir:

“Lütfen sakin olun. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Hukuk işliyor. Bu bir kavga değil, seçimdir.”

Medya önünde sert açıklamalar yapan siyasi parti temsilcileri 11 yargıç önünde düşüncelerini söylüyor. Ve YSK başkanı bunu “katkı” olarak yorumluyorsa bu önemlidir.

Katkı sözü aynı zamanda hukuka saygının da ifadesidir.

Yani diyor ki: “11 yargıç da tarafları dinliyor. Burada siyasi parti temsilcileri ile hukukun içinde medeni bir süreç yaşanıyor. Bize güvenin.”

Aynı şekilde...

Kamuoyunda “algı savaşı” yaşatmak isteyenler olsa da mahkeme süreci içinde böyle bir durum yok. Kurallar işliyor.

YSK başından beri çok olgun bir tavır sergiliyor.

AA’nın yayını durdurmasıyla ilgili olarak başlayan tartışmalar üzerine YSK Başkanı Güven’in aynı gece yaptığı açıklama da herkesi rahatlatmıştı.

Dünkü açıklamasından da kamuoyuna şu mesaj gidiyor:

“Merak etmeyin, bütün oy sayımları bizlerin nezaretinde oluyor. Kışkırtmalara, maksatlı haber ve açıklamalara kanmayın. Her parti temsilcisini dinliyoruz.”

Bu açıklama toplumda infial yaratma gayretinde olanlara karşı çok önemli bir kalkan olmuştur.

SABIR

Gerilimden uzak durmanın yolu, sakin kalmak ve sabırdır.

Şunun şurasında birkaç gün içinde itirazlar cevap bulacak.

Ve sonuç ortaya çıkacaktır.

TÜRKİYE GÜNDEMİ

İstanbul seçim sonuçlarındaki tartışmaların hukuki bir süreç içinde seyrettiğinin en yüksek düzeyde açıklanmasının başka etkileri de var.

Yani “algı savaşı” nedeniyle doğan ekonomik kaos beklentisi en azından kırılmıştır.

Türkiye’nin önünde çok hassas gündem maddeleri dururken “kaotik manipülasyona” zemin hazırlayan açıklamalara ve tartışmalara karşı YSK Başkanı Güven’in sorumluluk gösteren açıklamaları çok değerlidir.

Özetle...

Yargı sürecine güvenip sabırla bekleyenlerin içindeki kuşkuları hafifletmiştir...