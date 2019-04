YSK Başkanı Güven: Ekrem İmamoğlu önde

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, itiraz sürecinin başladığını duyurdu. Güven, ‘AA benim müşterim değil, benden veri almıyor’ dedi. Güven, kendi verilerinde Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu duyurdu.

Güven: Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette.Şu an itibarıyla yüzde 80’in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette

Kendi verilerinde Ekrem İmamoğlu’nun 28 bin oy farkla önde olduğunu duyuran Güven, itiraz sürecinin yarına kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ekrem İmamoğlu 4 Milyon 159 bin 650

Binali Yıldırım 4 Milyon 131 bin 761

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 10:33