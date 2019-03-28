YSK Başkanı "En önemli güvenlik kodu" deyip seçmenleri uyardı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu." dedi

YSK Başkanı "En önemli güvenlik kodu" deyip seçmenleri uyardı
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YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık. Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu." dedi.
"BUGÜNE KADAR FAZLADAN OY KULLANMA DİYE BİR İTİRAZ GELMEDİ"
Güven ayrıca "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi" ifadelerini kullandı.

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