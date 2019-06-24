YSK Başkanı duyurdu! İşte İmamoğlu ve Yıldırım'ın oy oranları

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oy aldığını duyurdu. Güven, "Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 oy aldı" dedi. Güven'in açıklamaları şöyle: "Saat 15:00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. Seçim kurulumuz bunu inceleyerek Perşembe 17:00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da Cuma 17:00'ye kadar itiraz olacak. Ardından YSK'ya 3 gün içinde itiraz süreci var."