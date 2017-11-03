YPG’ye giden silahla vurdular!

DÜN sabaha karşı, Hakkari’nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinde sisli havadan faydalanıp, Türkiye’ye sızmaya çalışan bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada, 6’sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

‘DEAŞ’la savaş yalanı’

Terör uzmanı Abdullah Ağar, Şemdinli’de yaşanan terör eylemini VATAN’a değerlendirdi: Terör eylemi, Şemdi Ortaklar Hudut Taburu’nun görev sahasında, Büyüktepe Karakolu’na bağlı Toklu Kontrol Noktası’nda gerçekleşti. Sabah 6-7 suları, sisten yararlanan teröristler sınırın sıfır noktasında sızma eylemi gerçekleştirerek nöbetteki askerlere saldırdı. Saldırı sırasında el bombaları ve ağır silahlar kullanıldı. Bunlar içinde en önemli olan ABD ve İsveç ortak yapımı olan AT4 anti tank füzesi. AT4, DEAŞ ile mücadele kapsamında PYD-YPG güçlerine verilmişti. Şimdi terör eylemlerinde karşımıza çıkıyor. DEAŞ’la savaşıyor yalanıyla ‘sözde’ dost ve müttefiklerimizin PKK’ya verdiği silahlarla 8 evladımız şehit oldu.

‘Kardeş’e misilleme mi?

Terör eyleminin gerçekleştiği nokta terör örgütü PKK’nın Harkuk Kamp’ına çok yakın. İlk değerlendirmeye göre teröristler Harkuk’a bağlı Kanireş Kampı’ndan gelerek ve bölgede iki gündür etkili olan sisten faydalanarak terör eylemini gerçekleştirdi. Kanireş sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgeden alınan bilgiye göre, 3 hafta kadar önce güvenlik güçleri Harkuk Kampı’nın sorumlusu olan PKK’lının kardeşini yakaladı. Yakalandığında üzerinden çok miktarda nakit para çıktı. Paranın, baskıyla bölge halkından toplandığı bilgisine ulaşıldı. Bu saldırının da bu gözaltı olayıyla ilgili olabileceği değerlendiriliyor.

Şu ana kadar PKK’da 20 AT4 ele geçirildi

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi. TSK tarafından yapılan operasyonlarda şimdiye kadar 20 AT-4 tanksavar ele geçirildi.

ZIRH DELİYOR...

84 mm’lik güdümsüz, taşınabilir, tek-shot, geri tepmesiz ve yivsiz olan silah, zırhlı araçların dışında piyade birlikleri de devre dışı bırakma amacıyla kullanılabiliyor. Uzmanlar AT-4 anti tank füzelerinin Milan tanksavar füzeleri kadar etkili olduğunu belirtiyor. ABD ve İsveç ortak yapımı olarak da üretilen 6.7 kg ağırlığında, 102 cm uzunluğunda zırh delici özelliğe sahip AT-4 anti tank füzesinin 2 bin 100 metre menzile sahip. Attığı füzelerin birinin fiyatı ise yaklaşık 1.500 dolar.

Sislerin arasından sızmaya çalıştılar!

Dün sabah çatışmaların yaşandığı bölgede aşırı derecede yağış ve sis vardı. Öyle ki görüş mesafesi zaman zaman 1 metreye kadar düşüyordu. Sis yüzünden İHA’lar net istihbarat alamadı. Kalleşler de bu havayı fırsat bilip, Irak sınırından sızmaya çalıştı.

Termal kalkanı

Dünkü operasyonlarda ele geçirilen mühimmat içinde teröristlerin termal kamaralardan korunmak için kullandıkları düzenek de ele geçirildi. ‘Termal kalkanı’ adı verilen ekipman, kamış üzerine geçirilen nemlendirilmiş çuval ve bezle yapılıyor.

54 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 8 askerin şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonda 54 terörist öldürüldü.

Hakkari'de 8 askerin şehit düştüğü operasyonlar sonrası İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli kırsalında 34, Tunceli Nazimıye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9 ve Şırnak'ta 11 olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonların devam ettiği bilgisini paylaştı.