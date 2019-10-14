'YPG'lilerin hapishaneden DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik'

Akar'ın açıklamarı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek durumundayız. Harekâtla ilgili bilgileri kendilerine takdim ettik. Güzel ve yapıcı bir çalışma oldu.

"Harekâtımız mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmekte. Kontrol altına giren yerlerdeki halkın silahlı kuvvetler lehine destekleri bizim için de motivasyon olmakta.

"Tuzaklar, keskin nişancılar var, bunlarla mücadele devam ediyor. Oradaki evlatlarımızın güvenliğine zarar gelmeden bu işi hassas bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Bir koalisyon askerine zarar gelmemesi için bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Hiçbir dini ve etnik kökene karşı mücadele yok, terörle mücadele ediyoruz. DEAŞ'la mücadelemizde de hiçbir fark yok, onlar da terörist.

"Dün öncelik olarak Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda YPG'lilerin oradaki terörist DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik, gerekli makamlara da bildirdik. Gerekli makamlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın güvenliğini sağlayacağız, hem de buradan ayrılmış olan Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, yapmaya çalıştığımız tek şey 82 milyon halkımızın, ülkemizin hudutlarının güvenliğini sağlamak."