YPG'yi korku sardı! Komutanlardan teröristlere ölüm tehdidi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor. Türk askeri karşısında çaresiz kalan YPG'li teröristler köşeye sıkışmış durumda. Türk ordusunun gücüne dayanamayan terörist çareyi kaçmakta buldu. Bazı teröristler mevziden kaçarken, YPG'li sözde yöneticiler militanlar kaçması diye ölümle tehdit ettikleri bölgeden gelen bilgiler arasında.

BARIŞ PINARI BAŞARIYLA SÜRÜYOR

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.

Gece boyu terör hedefleri, uçaklar ve kara destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürdü. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Rasulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının ilerleyişi sırasında, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi.

SINIRA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından teröristler, sınır hattındaki yerleşim alanlarına roket ve havanlarla saldırdı. Saldırının ardından okulların tatil edildiği ilçelerdeki hoparlörlerden halka, sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Polis ve askerlerin de sınıra yakın noktalarda önlem almasıyla sivillerin sınır hattına yaklaşmaları engellendi.

TERÖRİSTLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ

ABD ile Türkiye'nin 'güvenli bölge'ye yönelik çalışmaları sırasında, sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK/YPG'li teröristlerin 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Mevzilerinde gözükmeyen teröristlerin büyük bölümünün, harekatın başlamasının ardından Tel Abyad ve işgal ettikleri diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi. Bu arada çok sayıda sivilin de harekatın başlamasıyla güvenli gördükleri daha iç kesimlere yöneldikleri belirtildi.

YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU

TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.

HEDEF, 30 KİLOMETRE DERİNLİK

Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK'nın ilk etapta Tel Abyad ve Rasulayn'ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Türk askerleri ile SMO unsurlarının ilerleyişi sırasında sivillerin yanı sıra dini mabetler ile tarihi eserlere de hassasiyet gösteriliyor.

TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLE KAMUFLE OLUYOR

Öte yandan TSK birliklerinin ilerlediği Fırat'ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Sivillerin arasına girerek, askerlerden gizlenmeye çalışan teröristlerin, bu yöntemle hem sivillerin kentleri boşaltmasına engel olduğu hem de kendi kaçışlarını kolaylaştırdığı belirtildi.

HEDEF, TÜM SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK

TSK, dün başlattığı ve yerli mühimmat kullandığı harekat ile 480 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda yer alan hattı tamamen güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanları teröristlerden arındırarak, sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan TSK, meskun mahal operasyonuyla güvenli hale gelecek alanları 2 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde inşa etmeyi hedefliyor.Öte yandan TSK'nın sevkiyatının devam ettiği sınır hattında askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürürken, polisler de ilçe merkezinde önlemlerini artırıyor.