YPG köşeye sıkıştı! Amerika'dan sonra onlar da geri çekiliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri aylardır hazırlandığı Suriye'nin doğusuna düzenlenecek operasyon için 'ateş' emrini bekliyor. Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken Amerika, Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı. Çekilme sonrası endişeye düşen terör örgütü YPG bölgede yalnız kaldı. Amerika'nın kararı sonrası ise İngiltere de bölgeden çekilmek için harekete geçti. İngiliz basınının duyurduğu haberde İngiliz Özel Kuvvetleri'nin bölgeden çekileceği aktarıldı.

İNGİLİZLER DE BÖLGEDEN GİDİYOR

The Times'ın duyurduğu haberde, Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi halinde, aktif görev için orada bulunan yüzlerce İngiliz Özel Kuvvetleri'nin de bölgeyi terk etmeye başlayacağı belirtildi.

TRUMP: ARTIK BU SAVAŞLARDAN ÇIKMAMIZ LAZIM

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Trump, "Artık bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu işe çözüm bulmalılar" dedi. ABD ordusu, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Tel Abyad ve Rasulayn'daki iki gözlem noktasındaki askerlerinin tahliye edildiğini duyurdu.BÖLGEDE SICAK ANLAR Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak Barışpınarı operasyonu için start verilmesiyle bölgede hareketlilik yaşanmaya başladı. 50 araçlık sevkiyatın başlamasıyla somut adımların atıldığı bölgede her geçen saat hareketlilik artıyor.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

DOĞRUDAN BU BÖLGELERDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı. ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmişti. Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denilmişti. MSB: HAZIRIZ Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonla ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada "Hazırız" mesajı verildi.TSK'nın saldırı anı görseliyle paylaşılan mesajda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.