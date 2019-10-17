YPG çekiliyor: Barış Pınarı Operasyonu amacına ulaştı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı. 120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek." ifadelerini kullandı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor.
İşte Pence'in açıklamalarından satır başları:
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak.
ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir.
"YAPTIRIMLAR GERİ ÇEKİLECEK"
Yaptırımlar geri çekilecek. Yeni yaptırımlar olmayacak.
"YPG'NİN ÇEKİLMESİ BAŞLAMIŞ DURUMDA"
Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi.
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