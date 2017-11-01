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Youtube fenomeni intihar etti

Youtube'da yayınladığı ile tanınan Cem Korkmaz hayatına son verdi. Korkmaz, son olarak Recep İvedik 4 filminde rol almıştı

Youtube fenomeni intihar etti

Youtube'da yayınladığı ile tanınan Cem Korkmaz hayatına son verdi. Korkmaz, son olarak Recep İvedik 4 filminde rol almıştı

01 Kasım 2017 Çarşamba 23:24
Youtube fenomeni intihar etti
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ŞAHAN Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 4 filminde de rol alan ve seride 'cep herkülü' lakabı ile anılan oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz intihar etti.

Cem Korkmaz'ın ölüm haberini, ünlü stand-up'çı Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da doğruladı.

Can Yılmaz, "Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum." dedi. Yılmaz, yazdığı tweet'e gelen kötü yorumlar için de "En azından insanlar ölünce ahlaksızlığınızı bir kenara bırakın be reziller. Acılardan zevk alacak kadar sefilleşmek nasıl bir vicdandır..." dedi. 

CEM KORKMAZ KİMDİR?

Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Ünlü bir Youtuber, ayrıca sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınmaktadır. 

İlk ve Orta öğretimini Bursa’da tamamlayan Cem Korkmaz, en son Bursa Devlet Tiyatrosunda eğitimini tamamlamıştır. Geçmişinde bir çok filmde, dizide ve reklamda rol almıştır.

Aynı zamanda usta oyuncu Muhittin Korkmaz‘ın oğludur. Muhittin Yılmazı bir çoğumuz G.O.R.A filminden hatırlamaktayız.
 

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