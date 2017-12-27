Yönetmenin katili o rolde oynamış

OSMAN A., özel bir televizyon kanalında yayımlanan dizide olay yerini incelemeye gelen bir polis rolünü oynuyor. 4 saniyelik rolde Osman A., olay yerinde diğer polislerle birlikte notlar alıyor.
Uzun, 12 Aralık’ta Şile’deki evinde, dizilerde figüranlık yapan Osman A. tarafından bıçaklanıp, kafası beyzbol sopasıyla ezilerek öldürülmüştü. Osman A. girdikleri tartışmanın ardından bu fiili yaptığını iddia etmişti. Osman A. hakkındaki soruşturma devam ediyor.
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