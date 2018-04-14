Yön levhası bile kırıldı! Korkunç kaza

KAZA, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Seferihisar yönüne giden Sertaç Ü. yönetimindeki minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüjdeki yön levhasına çarparak durdu. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar; Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal A. ve sürücü Duygu A.'yı çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.