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Yön levhası bile kırıldı! Korkunç kaza

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Yön levhası bile kırıldı! Korkunç kaza

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

14 Nisan 2018 Cumartesi 22:55
Yön levhası bile kırıldı! Korkunç kaza
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KAZA, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Seferihisar yönüne giden Sertaç Ü. yönetimindeki minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüjdeki yön levhasına çarparak durdu. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar; Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal A. ve sürücü Duygu A.'yı çevredeki hastanelere kaldırdı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirSeferihisar IlçesiTrafik Kazası
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