Yön levhası bile kırıldı! Korkunç kaza

KAZA, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Seferihisar yönüne giden Sertaç Ü. yönetimindeki minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüjdeki yön levhasına çarparak durdu. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar; Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal A. ve sürücü Duygu A.'yı çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.