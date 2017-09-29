Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı: 1 ölü

KAZA, 00.30 sırlarında Konya-Seydişehir Karayolunun 37’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Seydişehir tarafından Konya istikametine seyir halinde olan Alpay Paydar idaresindeki 31 YC 399 plakalı kamyonetinin yağı azalması üzerine yol kenarındaki petrolden yağ almak için yapım aşamasındaki yol üzerine kamyonetini park etti. Yolun karşı şeridinde bulunan petrole gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 Yaşındaki Alpay Paytar’a Antalya’ya ticaret için gittiği öğrenilen Durali A. idaresindeki 35 CCA 10 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Paytar’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Alpay Paytar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Paytar’ın cenazesi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.