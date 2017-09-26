Yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

KAZA, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi’nde bir sanayi sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde yanındaki kişilerle tartışan Devrim Oluk (39), elinde bıçakla tek başına bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Oluk’a ilk önce M.B. idaresindeki 55 YC 977 plakalı hafif ticari araç, ardından da O.T. yönetimindeki 06 TCZ 01 plakalı otomobil çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine kazanın yaşandığı yere polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine ulaşan ekipler, iki aracın çarptığı Devrim Oluk’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Oluk’un cesedinin 20 metre ilerisinde bir bıçak ile 2 adet mermi buldu. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Devrim Oluk’un cansız bedeni Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.