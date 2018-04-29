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Yolun karşısına geçerken canından oldu

Başkent'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Başkent'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 Pazar 00:00
Yolun karşısına geçerken canından oldu
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KAZA, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş Açıkelli isimli yaşlı kadın, araç trafiğinin yoğun olduğu Anadolu Bulvarında karşıdan karşıya geçmek istedi.

Çift şeritli yolun ilkinden geçmeyi başaran kadına, ikinci şeritten geçmeye çalıştığı esnada 06 UB 170 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle yere yığılırken, kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı kadını hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kaza yerinde kalp masajı yapan 112 Sağlık ekipleri, yaralıyı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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