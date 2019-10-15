"Yolculuk nereye?" sorusuna verdiği cevapla gönülleri fethetti

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.

ASKERLERİN MORALİ YÜKSEK

Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken askerlerin ilerleyişi de devam ediyor. Bu arada, operasyona katılan askerlerin moralinin yüksek olduğu görüntülere yansıyor.

"YOLCULUK NEREYE" SORUSUNA MEST EDEN CEVAP

Operasyon bölgesindeki FOX TV muhabiri Öznür Aslan'ın "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını veren komutan, Türk milletine selam gönderdi.