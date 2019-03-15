Yolculuğun öncüsü girişim, kazaları azaltacak

TÜRKİYE’nin lastik sektörü lideri Brisa, Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile başlattığı Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programıyla girişimci ve girişimci adayları ile buluştu. 3 etapta gerçekleştirilen ve 24 farklı şehirde 50 üniversiteye ulaşılan program kapsamında 86 proje arasından 7 finalist belirlendi. Yolculuğun geleceğini tasarlama vizyonuyla gerçekleştirilen Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programının final etabında Bluedot, Stroma Vision, Gloits, Apptoway, Selvi Technology “UYAZ” Roadbuddy ve Phoneix Enerji girişimleri yarıştı. Bu projeler; Brisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cevdet Alemdar, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Brisa Pazar Geliştirme ve Kalite Güvenilirliği Direktörü Bahadır Olkun, Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü Tekin Gülşen, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ve Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Pazarlama Alanı Yardımcı Doçent Oğuzhan Aygören tarafından değerlendirildi. “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programında bugüne kadar “Lastiklerin Geri Dönüşümü, Lastik Ömrü ve Performansının Ölçülmesi, Karakteristik Lastikler, Yolda Kalmaya Son, Akıllı Üretim, Yolculuk Deneyiminin Geleceği, Hizmetin Geleceği, Yolculuğun Geleceği” çağrıları kapsamında girişimciler ve girişimci adayları projelerini sundu. Final öncesindeki 3 etapta finalistlere para ödülü, mentörlük ve girişimcilik eğitimleri gibi fırsatlar sunan Brisa, final etkinliğinde jüri tarafından birinci seçilen Stroma Vision girişimine 10 bin TL’lik ödül verdi. Yanı sıra elektrikli araç kullanıcılarının mobil uygulama aracılığıyla kendilerine en yakın şarj ünitesini bulabildiği, randevu ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceği Bluedot girişimi, ikinci olarak Kolektif House üyeliği kazandı. Mobilite, bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi ve elektirifkasyon alanlarında meydana gelen dönüşümle birlikte yolculuk deneyiminin yeniden şekillendiğini vurgulayan Brisa Pazar Geliştirme ve Kalite Güvenilirliği Direktörü Bahadır Olkun “Brisa olarak bu yeni deneyimler ve beraberinde getireceği hizmet çözümlerine kendimizi hazırlıyoruz. Değişen dünyada, şirketimizin, bir yandan çalışanlarıyla birlikte geleceği şekillendiren fikirlere yol açarken, bir yandan da dışarıdaki ekosistemden beslenmesi gerektiğinin farkındayız. Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programımız bu çalışmalarımızın ilk adımı olarak başladı. Bu programla farklı disiplinlerden, alt yapılardan yenilikçi çözüm önerileri getiren girişimlerle bir araya geldik, birlikte öğrendik ve keşfettik. Final etabımızın kazananı olan Stroma Vision’ın yanı sıra diğer finalist girişimlerle de temaslarımızı devam ettiriyoruz. Lastiğin ötesinde akıllı hizmetlerimize yenilerini eklemek üzere, yaratıcı, tutkulu ve cesaretli girişimlere önümüzdeki dönemde de kapımız açık olacak, Yolculuğun Öncüleri programımız yeniliklerle devam edecek” dedi.

Amaç kazaları önlemek

Sürücü davranışlarını analiz ederek sürücüleri uyku, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi hallerde uyaran Stroma Vision, araçların ön camına monte edilen kızılötesi sensör ile sürücüleri uyarıyor. Uyarıyı alan sürücü veya filo merkezi ise yolculuğu durdurarak veya yolculuğa ara vererek yolculuğun güvenliğini sağlama imkanına kavuşuyor. Girişim, sensöre yüklenen görüntü işleme yazılımıyla ölümlü kazaları azaltmayı hedefliyor. Girişimden sürücüler faydalanabildiği gibi, çok sayıda aracın operasyonunu yöneten filolar da faydalanabiliyor. İkinci olan Bluedot girişimi ise, elektrikli araç kullanıcılarının kendilerine en yakın lokasyonda sarj ünitelerini bulmalarını sağlayan bir mobil pazar yeri olarak hizmet veriyor. Girişim elektrikli araç sahiplerine ödeme ve rezervasyon imkanı sunarken, şarj ünitesi sahiplerine yönelik gelir modeli oluşturuyor.