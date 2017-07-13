Yolcu otobüsünde yangın: Yaralılar var

YANGIN, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden yolcu otobüsünde Çobanboğazı mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çektiği otobüs, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Bazı yolcular otobüasü terk ederken, bazıları da yoldan geçen sürücüler tarafından tahliye edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çok sayıda yolcunun yaralandığı yangında otobüs ise kullanılamaz hale geldi.
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