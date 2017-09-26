Yolcu otobüsünde 11 kilo esrar ele geçirildi

OLAY , geçtiğimiz günlerde Aksaray Adana karayolunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu yla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsü nde yaptıkları aramada 11 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Cihan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cihan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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