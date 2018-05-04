Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102787
ALTIN
179.117
DOLAR
4.2465
STERLİN
5.7690
EURO
5.0850
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En kısa zamanda değiştirin...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:17
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!
banner404


SAAT 23.15 sıralarında D-650 Karayolu, Bilecik istikameti Aşağı Kirazca mevkiinde meydana gelen kazada bir otobüs firmasına ait Sakarya - Antalya seferi yapan 54 AB 999 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen 34 RE 4644 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs yolcularından yaralanan olmazken, otobüste küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

Öte yandan, otobüsteki bazı yolcular, otobüste asker bulunduğunu, çarpıştıkları otomobildekilerin de bu askeri uğurlamak için eşlik eden arkadaşları olabileceğini iddia ettiler. Bazı yolcular da otomobilin otobüsün önüne geçip birden yola çapraz şekilde pozisyon alarak yavaşladığını iddia ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sakarya’nın Arifiye IlçesiYolcu Otobüsü Ile Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da!
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da!
Resmen aday olunca "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı
Resmen aday olunca "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı
Bir banker Bilo vakası daha! 'Yunanistan' diye Edirne'ye bıraktılar
Bir banker Bilo vakası daha! 'Yunanistan' diye Edirne'ye bıraktılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim