Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.