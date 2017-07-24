Yola dağılan karpuzları esnaf temizledi

ŞANLIURFA'NIN Suruç ilçesinde kavşaktan hızlı dönen kamyonun üzerindeki karpuzlar yola düşerek parçalandı. Kamyonun devam etmesi üzerine eline süpürgeleri alan esnaf, yoldaki karpuz parçalarını toplayarak çöpe attı. Yolun kirli kalmasına razı olmadıklarını söyleyen cadde esnafı, çok sayıda karpuzun parçalandığını ve çirkin bir görüntüye neden olduğunu dile getirdi. Herhangi bir beklenti içinde olmadıklarını söyleyen cadde esnafı, “Belediye gelmeyince kendimiz temizledik” dedi.Caddeden toplanan karpuz parçaları, kovalara konularak çöpe atıldı.
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