'YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz, bu doğrultuda YÖK'ten bağımsız, idari ve mali açıdan tam bağımsız, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu oluşturduk." dedi

'YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz'
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi  Er, Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal  Değişimler" adlı konferansta YÖK'teki yapısal değişimleri anlattı. Türkiye'nin, yüksek öğretimde öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da  birinci sırada olduğunu aktaran Er, şöyle konuştu:

 "Ülkemizde 207 yüksek öğretim kurumu, 7 milyon 728 bin 833 öğrenci, 81  bin 627 öğretim üyesi ve 166 bin 801 öğretim elemanı bulunuyor. Yüksek  öğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da birinci sıradayız. YÖK'te bütün  faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz, bu doğrultuda YÖK'ten bağımsız, idari  ve mali açıdan tam bağımsız, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu oluşturduk.  Üniversiteleri tek tipten kurtarmak amacıyla 'Misyon Farklılaşması ve  İhtisaslaşma' projesini de hayata geçirdik, araştırma üniversiteleri ve bölgesel  kalkınma odaklı üniversiteler projelerini başlattık."

Er, "Hedef Odaklı Uluslararasılaşma" amacı doğrultusunda YÖK tarihinde  ilk kez Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığını kurduklarını vurgulayarak,  "Yüksek öğretimde Uluslararası Strateji Belgesi oluşturduk. 1982-2013 yılları  arasındaki 32 yılda, 15 ülke ile iş birliği anlaşması sayısı, 2014-2018 yılları  arasındaki 4 yılda yüzde 34'e çıktı." diye konuştu. Er,  öğretim üyelerinin sorularını da yanıtladı.

 Yabancı öğrencilerle buluştu

 Konfrenansın ardından  DÜ'de eğitim gören yabancı öğrencilerle bir  araya gelen Er, Ruandalı öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğrencilerin Türkiye  hakkındaki görüşlerini dinledi.  Ruandalı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görme projesinin mimarının YÖK  Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:  "Yakın zamanda ülkemizde eğitim gören tüm Ruandalı öğrencileri YÖK'te  buluşturmayı planlıyoruz. Ruandalı öğrenciler, eğitimlerinin sonunda ülkelerine  hizmet ederek Ruanda'yı kalkındıracak. Öğrenciler her iki ülke arasında köprü  olacak, biz de öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz."  

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da katılımları için YÖK  Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 19:11
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