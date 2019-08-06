YÖK'ten "Hacettepe, 15 Temmuz Üniversitesi olacak" iddiasına yanıt

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim sisteminde önemli bir yere sahip Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin iddiaları içeren haberlerin sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşıldığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR GİRİŞİM BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Kurulumuzda bu kapsamda bir çalışma yapılmadığı gibi bu haberlere mesnet teşkil edebilecek başkaca herhangi bir girişim de bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

"HACETTEPE BÖLÜNÜP 15 TEMMUZ ÜNİVERSİTESİ OLACAK" İDDİASI

Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü'nün 15 Temmuz Üniversitesi olacağı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yayımladıkları yazılı açıklama ile böyle bir iddianın dahi kabul edilemeyeceğini belirterek üniversitelerin bütünlüklü yapısının bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN HACETTEPE İDDİASINA SERT TEPKİ

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyada '#HacettepeyeDokunma' etiketiyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nün 15 Temmuz Üniversitesi bünyesine geçmesi iddialarına tepki gösterdi.Öğrencileri yaptıkları yazılı açıklama ile üniversitelerinin yapısının bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Bilim ve eğitim üretiminde büyük görevleri olan üniversiteleri bölerek zayıflatacak bu uygulama üniversitemizin bütünlüğünü bozarak hükûmetin kendi politikasını yaymasını kolaylaştıracağı gibi eğitimin niteliğini de düşürecektir. Aynı zamanda her iki kampüs içerisinde faaliyet yürüten toplulukların çalışma olanakları ortadan kalkacak, iki kampüs içerisindeki toplam akademik bilgiden öğrenciler faydalanamayacak, seçmeli ders seçimleri aksayacak ve bizleri zor durumda bırakacaktır" dedi. Hacettepe Rektörlüğü başta olma üzere yetkili kurumların bu duruma bir açıklama getirmesi gerektiğini bildiren öğrenciler, "Hacettepe öğrencileri olarak bu durum karşısında tutumumuz nettir" açıklamasında bulundu.