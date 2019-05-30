YÖK'ten flaş 'yetki paylaşımı' kararı

Yükseköğretim Genel Kurulu, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınması kararı aldı

YÖK'ten flaş 'yetki paylaşımı' kararı
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunun (YÖK)  internet sitesinde "YÖK Genel Kurulu  Sağlık Alanında Denklik İşlemleri Kararı"na ilişkin duyuru yayımlandı.
 
Buna göre, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık  alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık  Bakanlığından da görüş alınacak.
Karar, sağlık programlarından mezun olanların istihdamı, nitelikli  hizmet sunmaları ve verdikleri hizmet kalitesinin kontrolü gibi sorumlulukların  Sağlık Bakanlığı uhdesinde olması nedeniyle alındı.
 
Ayrıca, "Yurt dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik  Yönetmeliği"nde de gerekli değişikliklerin yapılmasına da karar verildi.
 

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