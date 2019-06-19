YÖK'ten flaş düzenleme kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını bildirdi

YÖK'ten flaş düzenleme kararı
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PROF. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Turizm  Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) ile YÖK’te bir araya geldiklerini aktardı.
 
Turizm fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleleri müzakere  ettikleri yararlı bir görüşme olduğunu vurgulayan Saraç, "Önümüzdeki yıl turizm  fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik olmak üzere, birlikte bir dizi  iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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