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YÖK'ten diploma denkliği için yeni sınav

Yükseköğretim Kurulunca, diploma denkliği için ilk kez uygulanacak İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı'na ilişkin usul ve esaslar belirlendi

YÖK'ten diploma denkliği için yeni sınav

Yükseköğretim Kurulunca, diploma denkliği için ilk kez uygulanacak İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı'na ilişkin usul ve esaslar belirlendi

24 Ekim 2017 Salı 17:52
YÖK'ten diploma denkliği için yeni sınav
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca (YÖK), diploma denkliği için ilk  kez uygulanacak İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı'na ilişkin  usul ve esaslar belirlendi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, diploma denklik işlemleri kapsamında  yazılı Seviye Tespit Sınavları'nın muadili olarak yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti  ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı'na ilişkin alan, yer, tarih ve sınav  ücretlerinin yer aldığı kılavuz YÖK'ün internet sitesinden yayımlandı.

Buna göre diş hekimliği, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon,  ergoterapi, ebelik, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik, odyoloji,  çocuk gelişimi alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti'nin ilk uygulamasının, sağlık  Bilimleri Üniversitesince kasım ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Sınav ayrıca, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi,  Erciyes Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından da yapılabilecek.

Yapılandırılmış Klinik Sınav ise tıp doktorluğu alanında Ankara  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve  Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.  

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