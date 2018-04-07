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YÖK'den olağanüstü toplantı çağrısı

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı

YÖK'den olağanüstü toplantı çağrısı

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:50
YÖK'den olağanüstü toplantı çağrısı
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.  Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki "silahlı saldırı" olayını  görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplantıya  çağırdı.

 AA muhabirinin YÖK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, YÖK Başkanı  Saraç, önceki gün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir  öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını  kaybettiği olayın hemen ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'i telefonla  arayarak saldırı hakkında detaylı bilgi aldı.

 Saraç daha sonra, Yükseköğretim Denetleme Kuruluna talimat vererek  Kuruldan bir üyeyi Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin idari  soruşturma yapmak üzere görevlendirdi. Görevlendirilen üye saldırının yaşandığı  gün Eskişehir'e gitti.        Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki "silahlı saldırı"  olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü  toplantıya çağırdı.

Genel Kurulda, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere  görevlendirilen Yükseköğretim Denetleme Kurulunun olaya ilişkin hazırladığı rapor  görüşülecek ve Kurulda üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup  olmadığı da ele alınacak.       

 "İhmali tespit edilen yetkililerinin olması halinde gereği derhal  yapılacak"

   Ayrıca Genel Kurula çağrılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Gönen’den, saldırgan ile ilgili üniversite tarafından daha önce  başlatılan soruşturmanın süreci ve saldırı hakkında bilgi alınacak

YÖK yetkilileri, saldırıya ilişkin savcılık tarafından yürütülen  soruşturma sonucunda olayın tamamen aydınlatılacağına inançlarının tam olduğunu  ifade etti.       

Yetkililer, ayrıca "saldırganın soruşturulmasına dair şikayet  dilekçelerinin gereği yapılmak üzere YÖK tarafından Üniversite Rektörlüğüne  iletildiğini, haklarında ihmali tespit edilen üniversite yetkililerinin olması  halinde gereğinin derhal yapılacağını" belirtti. 

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YökYÖK Başkanı SaraçYÖK Genel KurulunuOsmangazi Üniversitesindeki Silahlı Saldırı
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