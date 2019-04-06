Yok böyle bir fark! Maçoğlu'nun paylaşımı olay oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Türkiye Komünist Partisi'nden TunceliBelediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı. Maçoğlu, vatandaşlarla halay çekip, görevine başladı.

Mazbatasını aldıktan sonra Tunceli Belediyesini 68 milyon TL borçla devraldıklarını da duyuran Maçoğlu'nun son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

OVACIK BELEDİYESİNİ KARLA TESLİM ETTİ

Twitter hesabından Ovacık Belediyesinin devir belgesini paylaşan Maçoğlu, belediyenin kasasından 723 bin 151 Tl olduğunu duyurdu. Maçoğlu ayrıca resmi kurum borçlarının da 626 bin 234 TL olduğunu paylaştı.

"BÖYLE DEVRETTİK, BÖYLE DEVRALDIK"

Maçoğlu bu paylaşımının yanı sıra Tunceli Belediyesini 68 milyon TL borç ile devraldıklarını da duyurdu. Twitter kullanıcıları "İki belge arasındaki fark" hakkında birçok yorumda bulundu.