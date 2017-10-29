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Yoğun bakımdaki Deniz Baykal günler sonra ilk kez eşinin elini sıktı

Yaklaşık iki haftadır hastanede yoğun bakımda bulunan Deniz Baykal'ın durumunun giderek iyileştiği eşi Olcay hanımın elini sıkarak tepki verdiği belirtildi..

Yoğun bakımdaki Deniz Baykal günler sonra ilk kez eşinin elini sıktı

Yaklaşık iki haftadır hastanede yoğun bakımda bulunan Deniz Baykal'ın durumunun giderek iyileştiği eşi Olcay hanımın elini sıkarak tepki verdiği belirtildi..

29 Ekim 2017 Pazar 10:04
Yoğun bakımdaki Deniz Baykal günler sonra ilk kez eşinin elini sıktı
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YAKLAŞIK 14 gündür yaşam savaşı veren CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın, eşi Olcay hanımın avucuna aldığı elini hafifçe sıkarak tepki verdiği öğrenildi.
Baykal'ın yakın çevresinden Burdur eski milletvekili Kerim Ramazan Özkan, hastane ziyaretinin ardından bu bilgiyi turkiyegundemi.com'la paylaştı.
Özkan, "Hepimiz çok mutluyuz. Aileyle görüştüm. Hastanede yanından ayrılmayan ve izin verildiğinde başucuna giden Eşi Olcay Hanım'ın elini sıkmasına tepki vermiş..
Herkes sevinç gözyaşlarına boğuldu "dedi..

Kaynak: Turkiyegundemi.com 

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TurkiyegundemiOlcay BaykalTürkiye GündemiDeniz Baykal
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