Yoğun bakımdaki Deniz Baykal günler sonra ilk kez eşinin elini sıktı

YAKLAŞIK 14 gündür yaşam savaşı veren CHP'nin eski lideri Deniz Baykal 'ın, eşi Olcay hanımın avucuna aldığı elini hafifçe sıkarak tepki verdiği öğrenildi. Baykal'ın yakın çevresinden Burdur eski milletvekili Kerim Ramazan Özkan, hastane ziyaretinin ardından bu bilgiyi turkiyegundemi .com'la paylaştı. Özkan, "Hepimiz çok mutluyuz. Aileyle görüştüm. Hastanede yanından ayrılmayan ve izin verildiğinde başucuna giden Eşi Olcay Hanım'ın elini sıkmasına tepki vermiş.. Herkes sevinç gözyaşlarına boğuldu "dedi..

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